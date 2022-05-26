Итоги дня: снижение ключевой ставки, долгожданное потепление, новый глава ГИБДД Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 26 мая:
- Сегодня Банк России принял решение с 27 мая снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 11% годовых. До этого она была на уровне 14%. Риски для финансовой стабильности несколько снизились. В Центробанке допустили возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.
- Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявил, что жители страны смогут и дальше покупать товары класса люкс ушедших из страны компаний. «Те, кто захотят завезти какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже», — сказал он. Также глава государства выразил мнение, что уход некоторых зарубежных компаний из РФ может быть к лучшему, их ниша будет занята. При этом Путин подчеркнул, что импортозамещение — не панацея от всех бед.
- В Татарстан придет потепление в начале следующей недели. Завтра в республике ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +14..19 градусов. В выходные дни дождливая погода сохранится. В отдельных районах прогнозируются грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Днем потеплеет до +16..22 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 30 и 31 мая, с распространением в наш регион антициклона и ростом атмосферного давления осадки прекратятся, начнется потепление. Ночью ожидается до +7..13, днем — +19..25 градусов.
- Доходы консолидированного бюджета Татарстана снизятся почти на 60 млрд рублей. В этом году, по подсчетам Минфина РТ, ожидается, что в казну республики поступит 351,4 млрд рублей. По итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей, причем прогнозный план был несколько меньше и составлял 409,6 млрд рублей.
- Нового госавтоинспектора Татарстана представили коллективу управления ГИБДД республики. На эту должность назначили Рустема Гарипова, сообщили источники «Реального времени» в правоохранительных органах. За плечами у нового начальника — служба в Чистополе инспектором ДПС, руководство отделениями ГИБДД в Нурлате и Нижнекамске. Позже он возглавлял казанский спецбатальон ГИБДД и один из отделов центрального аппарата.
- Как выяснило сегодня «Реальное время», доходный дом купца Сурина, выставленный год назад на продажу за 200 млн рублей, так и не нашел покупателя, но, похоже, готовится к реновации. В мае появился акт государственной историко-культурной экспертизы, заказчиком которого выступило ООО «Девелоперская компания-2» под руководством депутата Госсовета РТ VI созыва и главы ГК «ЖИК» Эмиля Хуснутдинова. После реставрации в доме планируется обустроить квартиры бизнес-класса. Подробности — в материале интернет-газеты.
- Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 27 мая. Утром, днем и вечером на территории республики при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, сильные дожди, град, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально до 24 м/с. В Казани прогнозируется гроза, сильный ветер 15—20 м/с.
- В Зеленодольске собираются закрыть филиал КНИТУ-КАИ и заново открыть судостроительный техникум, рассказала «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Сейчас ведется предварительная работа: собрана информация от предприятий Зеленодольского района и Татарстана по их кадровым потребностям и предложениям по организации практико-ориентированной учебы. Филиал еще с 2020 года не ведет прием студентов, а доучивает тех, кто поступил.
- Казань и Елабуга попали в пятерку «Умных городов» России, согласно рейтингу, представленному экспертом, руководителем проектов по направлению «Городские технологии» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Юрием Хахановым. Столица Татарстана оказалась в этом списке на третьем месте, Елабуга — на пятом. Индекс рассчитывается по таким направлениям, как городской транспорт, ЖКХ, городское управление, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности.
- В России McDonald's под новым брендом планирует открыться 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская». Отметим, что в Татарстане сеть фастфуда не приостанавливала свою работу.
- Татарстан получит 131,1 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры от правительства России. Средства выделяются на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных центров.
- Сегодня курс евро на Московской бирже поднялся выше 64 рублей, а доллар — до 61,98 рубля. Официальный курс доллара, который установил Банк России на пятницу, 27 мая, составил 62,04 рубля, курс евро — 64,43 рубля.
- В Казани средняя цена предложения на рынке вторичной недвижимости с конца марта снизилась на 4,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир». Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана составила 7,03 млн рублей, одного квадратного метра — 139,6 тысячи рублей.
- В Советском и Авиастроительном районах Казани появятся две новые улицы. Улица Рождественская — Рождественская урамы расположится в жилом массиве Новое Вознесение Советского района , улица Ласковая — Ласковая урамы — в жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района.
- Прокуратура Ютазинского района Татарстана и Следком по РТ начали проверять информацию о лишении доступа к питьевой воде 95-летнего ветерана тыла. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По данным из соцсетей, на улице Каран-Чишма в селе Каракашлы Ютазинского района бизнесмен обнес забором участки около родника, который был единственным источником питьевой воды. Теперь из кранов у пенсионера течет только техническая вода.
- С 2015 года объем финансирования мероприятий по импортозамещению составил почти 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе пленарной сессии саммита «Промышленная политика в новых реалиях». «Реальное время» разбиралось, много это или мало?
- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия предложит инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты. Он заверил, что даже если удастся найти способ объявить в РФ технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.
- В казанском ЖК «Салават купере» в конце лета завершится обустройство нового парка. Его ядром станет искусственное озеро, для которого сейчас специалисты готовят котлован и специальную систему защиты дна. Строители создадут амфитеатр, сформируют спортивные зоны и зоны отдыха. В парке также будет площадка для выгула собак со специальным оборудованием для животных, сухой фонтан, зона со стационарными скворечниками.
- В этом году на Курбан-байрам ожидается принесение в жертву 17 тысяч овец. Власти Татарстана рекомендуют покупать для предстоящего праздника местных овец — чтобы не допустить больных животных в регион и поддержать своего производителя. Все подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани 18 июня ограничат движение в центре города из-за проведения чемпионата России по триатлону и соревнований Ironstar. Управлению гражданской защиты поручено обеспечить безопасность участников водного этапа данного мероприятия (акватория реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной): ограничить движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».
- Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь не идет о территориальных уступках. «Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — отметил представитель Кремля.
- Власти столицы Татарстана потратят на муниципальную программу «Развитие культуры в городе Казани на 2018—2024 годы» 12 млрд рублей. Ее действие продлили на один год — до 2024 года. Из бюджета Казани на программу выделят 10 млрд рублей, из бюджета республики — 1 млрд рублей, из внебюджетных средств — 1,2 млрд рублей. В 2024 году на реализацию планируется направить 1,7 млрд рублей.
- Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в стране по итогам 2022 года добыча нефти может снизиться до 480—500 млн тонн. В 2021 году она составила 524 млн тонн. По словам вице-премьера, ожидается постепенное восстановление добычи нефти, после того как в апреле она снизилась до чуть больше 1 млн баррелей в сутки.
- Некоторые российские интернет-провайдеры получили от американской компании Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковой системы, выяснили СМИ. Речь идет о серверах Google Global Cache. Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам, в частности к YouTube.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов в Нижнекамске принял участие в совещании по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг». На совещании обсуждались итоги прошлогодней работы республиканских предприятий, которые входят в группу компаний СИБУР, вопросы модернизации производственных мощностей, а также перспективы реализации социально-инфраструктурных проектов в Татарстане.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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