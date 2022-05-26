Банк России снизил ставку до 11%

Банк России принял решение с 27 мая снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 11% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

До этого она составляла 14%. В ЦБ отметили, что годовая инфляция в России в апреле достигла 17,8%. На 20 мая она замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля и заметное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Также в Центробанке заявили, что допускают возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

29 апреля ЦБ понизил ключевую ставку до 14% годовых. По словам представителей регулятора, условия для этого создало то, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать.

28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики. Однако уже 8 апреля Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 17%.





Новость дополняется

Дарья Акимова