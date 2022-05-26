Татарстанцев предупредили о грозе, граде и порывистом ветре в пятницу

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром, днем и вечером 27 мая на территории республики при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, сильные дожди, град, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально до 24 м/с. В Казани прогнозируются гроза, сильный ветер 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как ранее отмечали в Гидрометцентре РТ, холодная погода на 6—8 градусов ниже климатической нормы с дождями и заморозками продержится всю неделю.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 27 мая, и в субботу, 28 мая, при прохождении атмосферных фронтов юго-западного циклона пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью потеплеет до +4.. +9°, днем 27 мая — до +11.. +16°, 28 мая — до +14.. +19°.

Татьяна Леухина