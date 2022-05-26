Курс евро на Мосбирже поднялся выше 64 рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 64 рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным на 12.24 мск, курс евро дорожал на 4,03 рубля, поднимаясь до 64,67 рубля, доллара — на 2,65 рубля, до 61,98 рубля.

К 12.30 курс доллара на Мосбирже находился на уровне 62,13 рубля. Курс евро прибавил 4,07 рубля, поднявшись до 64,7 рубля.

Фото: pixabay.com

24 мая впервые с марта 2018 года курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей. Тогда же евро упал до 58,95 рубля. За день до этого он снизился до 59 рублей впервые с июня 2015 года.

Дарья Акимова