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В Казани в июне пройдет чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar — какие дороги перекроют

12:04, 26.05.2022
В Казани в июне пройдет чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar — какие дороги перекроют
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в июне состоятся чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar. В связи с этим жителей и гостей города ждет масштабное перекрытие дорог. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Так, 18 июня движение будет ограничено:

  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022: по Кремлевской дамбе, ул.Декабристов
    (в направлении Московского района до ул. С.Хакима — 1,5 правые полосы);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов
    до ул.Чистопольская — полное ограничение движения с возможностью сквозного
    проезда со стороны ул.Алексея Козина и ул.Нигматуллина);
  • с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — местный проезд по ул.Фатыха Амирхана
    (от дома №3 до ул.Сибгата Хакима — полное ограничение);
  • с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по ул.Чистопольская (от кругового движения ул.Сибгата Хакима — ул.Чистопольская до второгого съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление двух правых полос движения);
  • с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по внутренней дороге вокруг стадиона
    «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг
    стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);
  • с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр.Ямашева по нижнему мосту
    к дому №122Б по пр.Ямашева (полное приостановление движения);
  • с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр.Ямашева по нижнему мосту
    (у дома №39 по ул.Сибирский Тракт) (полное приостановление движения);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Фатыха Амирхана (съезд с ул.Фатыха
    Амирхана от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима — приостановление
    направления движения);
  • -с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по мосту «Миллениум», ул.Фатыха Амирхана,
    ул.Вишневского (от ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Николая Ершова
    в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул.Николая Ершова, ул.Карла Маркса
    (от ул.Вишневского до ул.Толстого в направлении движения к площади
    Свободы ‒ 1,5 правые полосы);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Толстого (по направлению от ул.Карла
    Маркса до ул.Большая Красная — полное ограничение);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Большая Красная от ул.Толстого
    до ул.Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Жуковского, ул.Гоголя, ул.Япеева, ул.Театральная, ул.Пушкина);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул.Малая Красная (по направлению
    от ул.Бассейная до ул.Большая Красная);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная
    до ул.Карла Маркса — полное ограничение);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Нагорная (от руин башни монастырской
    стены до ул.Большая Красная — полное ограничение);
  • с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Батурина (от ул.Большая Красная
    до ул.Кремлевская набережная ‒ полное ограничение движения).
Фото: скриншот

Управлению гражданской защиты поручено обеспечить безопасность участников водного этапа данного мероприятия (акватория реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и ул.Кремлевская набережная): ограничить движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

С 14 по 15 мая в столице Татарстана проходил традиционный Казанский марафон. В нем приняли участие более 12 тысяч легкоатлетов. Беговая трасса проходила через Казанский кремль, Центр семьи «Казан», мост «Миллениум», Кремлевскую дамбу и набережную.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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