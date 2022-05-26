В Казани в июне пройдет чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar — какие дороги перекроют
В Казани в июне состоятся чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar. В связи с этим жителей и гостей города ждет масштабное перекрытие дорог. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.
Так, 18 июня движение будет ограничено:
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022: по Кремлевской дамбе, ул.Декабристов
(в направлении Московского района до ул. С.Хакима — 1,5 правые полосы);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов
до ул.Чистопольская — полное ограничение движения с возможностью сквозного
проезда со стороны ул.Алексея Козина и ул.Нигматуллина);
- с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — местный проезд по ул.Фатыха Амирхана
(от дома №3 до ул.Сибгата Хакима — полное ограничение);
- с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по ул.Чистопольская (от кругового движения ул.Сибгата Хакима — ул.Чистопольская до второгого съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление двух правых полос движения);
- с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по внутренней дороге вокруг стадиона
«Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг
стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);
- с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр.Ямашева по нижнему мосту
к дому №122Б по пр.Ямашева (полное приостановление движения);
- с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр.Ямашева по нижнему мосту
(у дома №39 по ул.Сибирский Тракт) (полное приостановление движения);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Фатыха Амирхана (съезд с ул.Фатыха
Амирхана от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима — приостановление
направления движения);
- -с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по мосту «Миллениум», ул.Фатыха Амирхана,
ул.Вишневского (от ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Николая Ершова
в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул.Николая Ершова, ул.Карла Маркса
(от ул.Вишневского до ул.Толстого в направлении движения к площади
Свободы ‒ 1,5 правые полосы);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Толстого (по направлению от ул.Карла
Маркса до ул.Большая Красная — полное ограничение);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Большая Красная от ул.Толстого
до ул.Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Жуковского, ул.Гоголя, ул.Япеева, ул.Театральная, ул.Пушкина);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул.Малая Красная (по направлению
от ул.Бассейная до ул.Большая Красная);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная
до ул.Карла Маркса — полное ограничение);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Нагорная (от руин башни монастырской
стены до ул.Большая Красная — полное ограничение);
- с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Батурина (от ул.Большая Красная
до ул.Кремлевская набережная ‒ полное ограничение движения).
Управлению гражданской защиты поручено обеспечить безопасность участников водного этапа данного мероприятия (акватория реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и ул.Кремлевская набережная): ограничить движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».
С 14 по 15 мая в столице Татарстана проходил традиционный Казанский марафон. В нем приняли участие более 12 тысяч легкоатлетов. Беговая трасса проходила через Казанский кремль, Центр семьи «Казан», мост «Миллениум», Кремлевскую дамбу и набережную.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым