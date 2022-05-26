В Казани в июне пройдет чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar — какие дороги перекроют

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в июне состоятся чемпионат России по триатлону и соревнования Ironstar. В связи с этим жителей и гостей города ждет масштабное перекрытие дорог. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Так, 18 июня движение будет ограничено:

с 6.00 до 17.00 18.06.2022: по Кремлевской дамбе, ул.Декабристов

(в направлении Московского района до ул. С.Хакима — 1,5 правые полосы);

(в направлении Московского района до ул. С.Хакима — 1,5 правые полосы); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов

до ул.Чистопольская — полное ограничение движения с возможностью сквозного

проезда со стороны ул.Алексея Козина и ул.Нигматуллина);

до ул.Чистопольская — полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул.Алексея Козина и ул.Нигматуллина); с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — местный проезд по ул.Фатыха Амирхана

(от дома №3 до ул.Сибгата Хакима — полное ограничение);

(от дома №3 до ул.Сибгата Хакима — полное ограничение); с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по ул.Чистопольская (от кругового движения ул.Сибгата Хакима — ул.Чистопольская до второгого съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление двух правых полос движения);

с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по внутренней дороге вокруг стадиона

«Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг

стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

«Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения); с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр.Ямашева по нижнему мосту

к дому №122Б по пр.Ямашева (полное приостановление движения);

к дому №122Б по пр.Ямашева (полное приостановление движения); с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр.Ямашева по нижнему мосту

(у дома №39 по ул.Сибирский Тракт) (полное приостановление движения);

(у дома №39 по ул.Сибирский Тракт) (полное приостановление движения); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Фатыха Амирхана (съезд с ул.Фатыха

Амирхана от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима — приостановление

направления движения);

Амирхана от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима — приостановление направления движения); -с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по мосту «Миллениум», ул.Фатыха Амирхана,

ул.Вишневского (от ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Николая Ершова

в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы);

ул.Вишневского (от ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Николая Ершова в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул.Николая Ершова, ул.Карла Маркса

(от ул.Вишневского до ул.Толстого в направлении движения к площади

Свободы ‒ 1,5 правые полосы);

(от ул.Вишневского до ул.Толстого в направлении движения к площади Свободы ‒ 1,5 правые полосы); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Толстого (по направлению от ул.Карла

Маркса до ул.Большая Красная — полное ограничение);

Маркса до ул.Большая Красная — полное ограничение); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Большая Красная от ул.Толстого

до ул.Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Жуковского, ул.Гоголя, ул.Япеева, ул.Театральная, ул.Пушкина);

до ул.Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Жуковского, ул.Гоголя, ул.Япеева, ул.Театральная, ул.Пушкина); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул.Малая Красная (по направлению

от ул.Бассейная до ул.Большая Красная);

от ул.Бассейная до ул.Большая Красная); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная

до ул.Карла Маркса — полное ограничение);

до ул.Карла Маркса — полное ограничение); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Нагорная (от руин башни монастырской

стены до ул.Большая Красная — полное ограничение);

стены до ул.Большая Красная — полное ограничение); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул.Батурина (от ул.Большая Красная

до ул.Кремлевская набережная ‒ полное ограничение движения).

Фото: скриншот

Управлению гражданской защиты поручено обеспечить безопасность участников водного этапа данного мероприятия (акватория реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и ул.Кремлевская набережная): ограничить движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

С 14 по 15 мая в столице Татарстана проходил традиционный Казанский марафон. В нем приняли участие более 12 тысяч легкоатлетов. Беговая трасса проходила через Казанский кремль, Центр семьи «Казан», мост «Миллениум», Кремлевскую дамбу и набережную.



Татьяна Леухина