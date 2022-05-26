Прокуратура Ютазинского района Татарстана проверяет информацию о лишении доступа к питьевой воде ветерана
Прокуратура Ютазинского района Татарстана проверяет информацию о лишении доступа к питьевой воде 95-летнего ветерана тыла. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Накануне в соцсетях появилась информация, что на улице Каран-Чишма в селе Каракашлы Ютазинского района бизнесмен обнес забором участки около родника, который был единственным источником питьевой воды. Теперь из кранов у пенсионера течет только техническая вода. В администрации заявили, что все сделано по закону. У предпринимателя есть полное право менять русло реки, выкапывать пруды и разводить там форель.
Также следственные органы СК России по Татарстану организовали доследственную проверку. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе почему предпринимателю выделили земельный участок. Также следователи установят, почему родник является единственным источником питьевой воды для пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В конце декабря прокуратура Татарстана организовала проверку информации об аварии, в результате которой жители казанского поселка Вознесенское остались без электричества. Жители поселка остались без света на несколько дней. По их словам, сеть сильно пострадала после неправильной работы электрика.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым