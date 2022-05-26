Прокуратура Ютазинского района Татарстана проверяет информацию о лишении доступа к питьевой воде ветерана

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Ютазинского района Татарстана проверяет информацию о лишении доступа к питьевой воде 95-летнего ветерана тыла. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Накануне в соцсетях появилась информация, что на улице Каран-Чишма в селе Каракашлы Ютазинского района бизнесмен обнес забором участки около родника, который был единственным источником питьевой воды. Теперь из кранов у пенсионера течет только техническая вода. В администрации заявили, что все сделано по закону. У предпринимателя есть полное право менять русло реки, выкапывать пруды и разводить там форель.

Также следственные органы СК России по Татарстану организовали доследственную проверку. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе почему предпринимателю выделили земельный участок. Также следователи установят, почему родник является единственным источником питьевой воды для пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря прокуратура Татарстана организовала проверку информации об аварии, в результате которой жители казанского поселка Вознесенское остались без электричества. Жители поселка остались без света на несколько дней. По их словам, сеть сильно пострадала после неправильной работы электрика.

Дарья Акимова