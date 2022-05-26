Путин заявил, что Россия не будет заниматься исключительно импортозамещением

Президент России Владимир Путин, участвуя в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, заявил, что страна не будет заниматься исключительно импортозамещением. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы государства, импортозамещение — это не панацея, и Россия будет развивать свою промышленность и технологии. Возможно, это будет происходить с переменным успехом, но РФ точно станет от этого только сильнее. Он отметил, что страна смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет.

Путин добавил, что Россия понимает огромные преимущества в высоких технологиях в развитых экономиках и не собирается себя от этого отрезать, уходя с глобальной экономической арены, хотя ее пытаются выдавить оттуда. Однако, по мнению российского лидера, это нереалистично в современном мире.

Кроме того, президент заявил, что Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире. Она стала абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, хотя еще недавно закупала зерно. Также на заседании Путин высказался по поводу воровства чужих активов. Он сообщил, что это никогда до добра никого не доводило.

Сегодня Путин высказал мнение, что уход некоторых зарубежных компаний из России может быть к лучшему. Их ниша будет занята. Также президент считает, что в страну продолжат поступать люксовые товары.

Дарья Акимова