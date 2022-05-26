РБК: Google предупредил российских провайдеров об отключении серверов, ускоряющих загрузку данных

Некоторые российские интернет-провайдеры получили от американской компании Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковой системы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере телекоммуникаций. Информацией также поделился глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем telegram-канале.



Речь идет о серверах Google Global Cache. Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам, в частности YouTube. Контент, запрошенный пользователем, какое-то время хранится на серверах. Если его захочет посмотреть другой российский пользователь, он передастся ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache. Подобная схема позволяет загружать контент быстрее, провайдерам сократить объемы трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.

По данным Галушко, уведомления получили несколько операторов связи. Среди них оренбургский провайдер «Радиосвязь». Он получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company. В нем говорилось, что в связи с изменениями правовой практики серверы отключат и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.



Фото: wikimedia.org

Недавно стало известно, что российская структура Google — ООО «Гугл» — намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания с 22 марта 2022 года предвидит его и невозможность исполнения денежных обязательств.

Дарья Акимова