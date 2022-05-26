Правительство Татарстана обсудило сотрудничество с «СИБУР Холдинг»
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг». Оно прошло в Нижнекамске.
На совещании обсуждались итоги прошлогодней работы республиканских предприятий, которые входят в группу компаний СИБУР, вопросы модернизации производственных мощностей, а также перспективы реализации социально-инфраструктурных проектов в Татарстане.
В Нижнекамске проходят празднования по случаю Дня химика, передает пресс-служба президента РТ.
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