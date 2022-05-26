Правительство Татарстана обсудило сотрудничество с «СИБУР Холдинг»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг». Оно прошло в Нижнекамске.

На совещании обсуждались итоги прошлогодней работы республиканских предприятий, которые входят в группу компаний СИБУР, вопросы модернизации производственных мощностей, а также перспективы реализации социально-инфраструктурных проектов в Татарстане.

Фото: tatarstan.ru

В Нижнекамске проходят празднования по случаю Дня химика, передает пресс-служба президента РТ.



Татьяна Леухина