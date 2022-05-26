Доходы консолидированного бюджета Татарстана в этом году могут снизиться почти на 60 млрд рублей
Доходы консолидированного бюджета Татарстана снизятся почти на 60 млрд рублей. В этом году, по подсчетам Минфина РТ, ожидается, что в казну республики поступит 351,4 млрд рублей.
По итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей, причем прогнозный план был несколько меньше и составлял 409,6 млрд рублей. Таким образом, бюджет республики недополучит 59,5 млрд рублей.
По итогам января—апреля 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили уже 144,5 млрд рублей, следует из отчета Минфина РТ. Налоговые и неналоговые доходы составили 133,1 млрд рублей.
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