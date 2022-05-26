Доходы консолидированного бюджета Татарстана в этом году могут снизиться почти на 60 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Татарстана снизятся почти на 60 млрд рублей. В этом году, по подсчетам Минфина РТ, ожидается, что в казну республики поступит 351,4 млрд рублей.

По итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей, причем прогнозный план был несколько меньше и составлял 409,6 млрд рублей. Таким образом, бюджет республики недополучит 59,5 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам января—апреля 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили уже 144,5 млрд рублей, следует из отчета Минфина РТ. Налоговые и неналоговые доходы составили 133,1 млрд рублей.



Татьяна Леухина