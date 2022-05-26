Казань и Елабуга вошли в пятерку Умных городов России

Фото: Максим Платонов

Казань и Елабуга вошли в пятерку Умных городов России, согласно рейтингу, представленному экспертом, руководителем проектов по направлению «Городские технологии» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Юрием Хахановым. Об этом сообщается на сайте Елабужского района Татарстана.

Столица Татарстана оказалась в этом списке на третьем месте, Елабуга — на пятом. По словам Хаханова, безусловным лидером рейтинга является Москва, входящая во все международные рейтинги. Кроме того, сюда вошли Санкт-Петербург и Сатка, находящаяся в Челябинской области.

Индекс рассчитывается по таким направлениям, как городской транспорт, ЖКХ, городское управление, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности.

Елабуга Фото: wikipedia.org

По итогам 2019 года Казань оказалась в числе лидеров рейтинга «IQ городов» России. Столица Татарстана вошла в топ-3 городов-миллионников, уступив только Москве и Екатеринбургу. Индекс составляли Минстрой России и МГУ на основании 47 показателей, позволяющих определить уровень цифровизации городского хозяйства.



Дарья Акимова