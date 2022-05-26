Татарстан получит 131,1 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

Татарстан получит 131,1 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры от правительства России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Средства выделяются на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных центров. Кроме республики, на это получат финансы 22 территории на сумму более 1,5 млрд рублей. Среди них Ингушетия, Северная Осетия, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.

Всего правительство направит более 3,5 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры в регионах, в том числе создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле стало известно, что Татарстан получит 230 млн рублей на возведение модульных гостиниц общей емкостью не менее 2,5 тысячи номеров. Всего такую поддержку от властей страны получат 19 регионов. Общий объем выделенных средств составляет 4 млрд рублей.



Дарья Акимова