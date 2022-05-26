В преддверии Курбан-байрама в регионах у скота выявляют ящур, оспу и бруцеллез

Причина опасений — в масштабах предстоящих религиозных жертвоприношений: в прошлом году было забито 15 тысяч животных, в 2022 году уже ожидается 17 тысяч

Более чем в 30 регионах России сложилась неблагополучная ситуация по ящуру и оспе мелкого рогатого скота. Стараясь не допустить больных животных в регион, власти Татарстана рекомендуют покупать для предстоящего Курбан-Байрама татарстанских овец — чтобы заодно поддержать и местного производителя. Любую ввезенную овцу будут тщательно проверять, вакцинированный скот тоже не пустят, и даже после ввоза всех нетатарстанских овец отправят на карантин. Причины и в масштабах предстоящих религиозных жертвоприношений в рамках важнейшего мусульманского праздника: в 2021 году только на официальных площадках было забито 15 тысяч животных, а в 2022 году ожидается принесение в жертву уже 17 тысяч. Подробнее — в материале «Реального времени».

В каких регионах неблагополучная ситуация

Как объяснил на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин, говорить о ветеринарном и санитарном благополучии в Курбан-байрам, который состоится только 9 июля, приходится сейчас — потому что жертвенных животных для важнейшего мусульманского праздника завозят в Татарстан заранее. Опасения связаны с тем, что в других регионах, где традиционно занимаются разведением мелкого рогатого скота (в частности, овец), в очередной раз «сложная ситуация» по инфекционным заболеваниям животных. Она следующая:



по ящуру сегодня в России 31 регион является неблагополучным. Если говорить о ближайших к Татарстану, это Оренбургская, Самарская и Саратовская области;

по бруцеллезу неблагополучными в этом году считаются 32 региона, в том числе Оренбургская, Пензенская, Саратовская области, Пермский край;

по оспе овец и коз неблагополучными объявлены 30 регионов, включая Нижегородскую область.

Ввоз овец, да и вообще мелкого рогатого скота, в Татарстан из этих регионов в настоящее время запрещен — и не больных, а лишь вакцинированных животных. Это связано с тем, что вакцинируют их именно в регионах, неблагополучных по тем или иным болезням. Татарстан считается регионом «благополучным», поэтому здесь вакцинация не производится.

Как объяснил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин, говорить о ветеринарном и санитарном благополучии в Курбан-байрам, который состоится только 9 июля, приходится сейчас — потому что жертвенных животных завозят заранее. Фото: shn.tatarstan.ru

— Если к нам вакцинированный скот завезут, лаборатория покажет его как заболевший. Поэтому его тоже к завозу в РТ не допускают, — объяснил Мотыгуллин. — Вышеперечисленными заболеваниями болеют не только животные, все три опасны и для человека тоже. В те годы, когда татарстанские специалисты покончили у нас с бруцеллезом, заболели и ветеринарные врачи с животноводами. А бруцеллез почти неизлечим, пальцы, суставы постоянно потом болят. Из-за ящура во рту заболевшего человека появляются язвочки, самостоятельно он есть потом не в состоянии, только через зонд.

«Бывало, что завозили для Курбана к нам нестандартных, «бракованных» животных»

Чтобы не заносить инфекции мелкого скота из вышеперечисленных регионов, власти Татарстана предлагают попросту закупать овец в самой республике. Благо, отметил Мотыгуллин, поголовье овец с каждым годом растет, сегодня в республике уже около 300 тысяч мелкого рогатого скота. Овец для внутреннего обеспечения праздника — «достаточное количество», незачем покупать где-либо еще, заявляют в правительстве Татарстана.

— Тем самым мы защитим республику от заболеваний и одновременно ощутимо поддержим наших жителей, которые занимаются разведением овец. Завезенные овцы, тем более, не лучше наших пород. Бывало, что завозили для Курбана к нам нестандартных, «бракованных» животных, не соответствующих и религиозным требованиям. Например, животному нет и года, почти ягненок. Или имеются телесные изъяны, оторвано ухо, сломан рог, упитанность ниже среднего. Такие животные зачастую и болеют, — заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Причина реализации таких овец одна — по религиозным правилам, точнее, по традиции, сложившейся в советские годы, торговаться при покупке жертвенного животного для Курбана запрещено. Этим и пользуются перекупщики, приобретающие его по 3 тысячи за одну голову, а здесь продающие по 8—10 тысяч.

Ввезенный скот — отправят на карантин, даже здоровый

Сегодня в Татарстане есть определенные требования к ввозу скота. Во-первых, животное или стадо должно ввозиться из благополучного по отсутствию болезней региона. Во-вторых, ввоз должен быть согласован с главным ветеринарным врачом региона, из которого их вывозят. Также на каждую партию нужно получать сопроводительный ветеринарный документ, а после ввоза надо известить ветеринарную службу города или района, так как уже ввезенные животные должны будут пройти карантин.

— На вид овцы могут быть здоровыми при загрузке, но в карантине признаки болезни обязательно проявятся, — объяснил Мотыгуллин.

Сегодня в Татарстане есть определенные требования к ввозу скота. Фото: Ринат Назметдинов

Уже ввезенный скот или купленные в республике овцы будут забиваться на официальных площадках для жертвоприношений, к которым также есть строгие требования: они должны быть с твердым покрытием, устройствами для подвешивания скота, с емкостями для воды и для отходов. Организаторы жертвоприношений при этом обязаны обеспечить после окончания Курбан-Байрама утилизацию отходов. А места убоя продезинфицируют уже госслужбы.

В прошлом году только официально забили 15 тысяч животных

Отметим, что установку контейнеров и саму утилизацию будут обеспечивать централизованно, за это отвечает немецкая компания «Сария» (точнее — «Сария Био-Индастрис Волга», резидент ОЭЗ «Алабуга»). Компания неплохо чувствовала себя на рынке до весенних санкций, набрав оборот к 2021 году в 4,2 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль в прошлом году выросла в три раза, достигнув рекордной отметки в 1,2 млрд рублей.

Всего для убоя жертвенного скота на Курбан-Байрам будет организовано 50 официальных площадок, из них 18 — в Казани. Представители Главного управления ветеринарии будут работать и там, так как желающих сдать жертвенное мясо в социальные учреждения немало, а для этого необходимо, в свою очередь, оформлять его сопроводительными ветеринарными документами — «иначе такие учреждения принять мясо не смогут» (особенно если они кормят детей).

Для сравнения, в дни празднования Курбан-Байрама в 2021 году только на официальных площадках было забито около 15 тысяч животных. Сколько было забито в действительности, подсчету не подлежит, так как «подворно» забивать в деревнях и селах никто не запрещает. В Казани забили при этом 5,7 тысячи голов, в результате чего потом было вывезено около 60 тонн отходов — для утилизации на мощностях компании «Сария».

— Раньше, особенно в Казани и крупных городах, из-за биологических отходов, оставшихся после Курбана, мы получали жалобы. Было неприятно. Таких моментов в последнее время [практически] не бывает, — заявил Мотыгуллин.

Для сравнения, в дни Курбан-Байрама в 2021 году только на официальных площадках было забито около 15 тысяч животных. Фото: realnoevremya.ru

По недопущению ввоза больных животных работают и на дорогах. Так, по словам Артура Загидуллина, государственного инспектора отдела Государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора РТ, только за текущий год в Татарстане было выявлено 143 нарушения. В частности, 56 нарушений по ввозу животных выявили на посту «Тула 1» (1 039 км трассы «Москва — Уфа»), 21 нарушение — на посту «Малиновка» и 66 нарушений — на посту «Сорочьи Горы». Основное нарушение — перевозка животных без ветеринарно-сопроводительных документов .

«Родовые гнезда» вымирают, Курбан все чаще празднуют в городах

Председатель центральной ревизионной комиссии ДУМ РТ Рустем хазрат Валиуллин, говоря о наведении порядка во время проведения Курбан-Байрама, особенно в Казани, с печалью вспоминал далекие годы, когда было еще далеко до работ по «нормализации и приведению в цивилизованный вид жертвоприношений».

— Помните, 10—15 лет назад у нас каждый год сопровождался неприятными комментариями со стороны наблюдателей. Мне самому как верующему человеку не нравилось, что посреди города возникали ситуации, когда жертву принесут, а за собой не уберут. Таких людей было немного, но они были на виду — те, кто не убирались, — рассказал он.

Причина перехода праздника из татарских сел в крупные города РТ — в вымирании «родовых гнезд», считает Валиуллин. Ранее львиная доля жертвоприношений приходилась на село, когда на Курбан люди возвращались в свои села и приносили священную жертву. Но многие такие «гнезда» к настоящему моменту практически исчезли — семьи перебрались в города или пригородные поселки.

Председатель центральной ревизионной комиссии ДУМ РТ Рустем хазрат Валиуллин: «Мне самому как верующему человеку не нравилось, что посреди города возникали ситуации, когда жертву принесут, а за собой не уберут». Фото: tatar-inform.ru

— Но с каждым годом сельскохозяйственную деятельность вести в поселках становится тяжелее, люди не рады, если ты животных там содержишь. Зато теперь в Казани организовано 18 пунктов для жертвоприношения в Курбан. В 2021 году мы провели Курбан централизованно и систематизированно. Компания «Сария» с первых дней начала помогать. Представители ее старались нас понимать — у них свои требования к ввозимым отходам, этим требованиям мы пытаемся соответствовать. В прошлом году вроде бы добились наконец, чтобы нареканий не было, — отметил Рустем Валиуллин.

Рост религиозных настроений: в этом году ожидается, что будет принесено в жертву 17 тысяч голов

Он, к слову, объяснил, какие два основных требования существуют к жертвенным животным и почему ДУМ тесно работает по этой теме с Россельхознадзором и другими надзорными органами: жертвенное здоровье должно быть здоровым и не должно быть ягненком.

— Есть такое мнение, что торговаться некрасиво, но это в СССР сложилась традиция, потому что в те годы было непросто проводить Курбан — и идеологически пресекалось, и муллу тяжело было найти. Естественно, тогда не торговались. А тут хотелось бы, чтобы народ понимал: покупатель пусть смотрит! — заявил Валиуллин.

Чтобы правильно выбрать животное, он рекомендовал обращаться за консультациями к имам-хатыбу близлежащей мечети, в которой будут в этом году производить Курбан. Валиуллин также призвал не забивать животных в первый же день.

— На селе можно позволить себе постоять, пока Курбан делают, почувствовать себя соучастником процесса. Но у меня, например, нет времени и возможностей наблюдать. На конец третьего дня мы, муллы, своего режем. Тогда время освобождается и спокойно нам говорят: мол, хазрат, мы до вашего дошли. Многие же на первый день заказывают, и первый день перегружается до некуда, второй-третий дни пустыми бывают, — объяснил он.

Впрочем, в последние годы и второй день начинает загружаться хотя бы наполовину — но третий день праздника остается практически пустым (то есть в этот день уже никто не приносит жертву — все стараются принести в первый же день праздника, — прим. ред.). ДУМ РТ, заявил он, не позволяет, чтобы чей-то курбан остался на четвертый день, торопиться поэтому не стоит.

Интересно, что, по его данным, в Татарстане в этом году ожидается увеличение курбана — до 17 тысяч голов, которых принесут в жертву. Еще 50—60, вероятнее всего, принесут головы КРС. В ДУМ РТ считают, что подъем (религиозный) среди татарстанских мусульман уже виден — его показал и месяц Рамазан:

— Народ устал в пандемию, и в Рамазан-месяц очень активизировался. Многие поняли, ценностные ориентиры поменялись в лучшую сторону, — заявил Валиуллин.