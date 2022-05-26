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В Советском и Авиастроительном районах Казани появятся новые улицы

09:59, 26.05.2022
В Советском и Авиастроительном районах Казани появятся новые улицы
Фото: kzn.ru

В Советском и Авиастроительном районах Казани появятся две новые улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, «улица Рождественская — Рождественская урамы» расположится в жилом массиве Новое Вознесение Советского района , «улица Ласковая –Ласковая урамы» — в жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района.

Соответствующие постановления опубликованы сегодня в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы Татарстана.

скриншот: постановление исполкома Казани
скриншот: постановление исполкома Казани

5 мая стало известно, что в Приволжском районе Казани появится улица Рашита Салахова. Она будет расположена на территории Военного городка-33, находящегося рядом с Фермским шоссе. Свое название получила в честь советского и российского юриста, председателя Арбитражного суда Татарстана в отставке Рашита Салахова.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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