В казанском ЖК «Салават купере» к концу лета появится новый парк

В казанском ЖК «Салават купере» в конце лета завершится обустройство нового парка. Его ядром станет искусственное озеро, для которого сейчас специалисты готовят котлован и специальную систему защиты дна.

Парк на улице Наиля Юсупова будет площадью 6 га, сейчас на территории 3,5 га ведутся работы по благоустройству второй очереди общественного пространства. Строители создадут амфитеатр, сформируют спортивные зоны и зоны отдыха.

Фото: kzn.ru

Архитектор проекта Карина Давлетьянова (архитектурное бюро ZARF) сообщила, что в парке сохраняют существующие деревья и высаживают новые. В общей сложности посадят 400 крупномерных растений — тополей, кленов, яблонь, берез и других.

Вокруг озера создадут зону отдыха. Дно водоема будет искусственным, его покроют специальной мембранной тканью и наполнят водой из скважин с помощью насосов. По берегам озера площадью 4 тыс. кв. метров высадят растения, которые быстро разрастаются в воде, сообщается на сайте мэрии Казани.

В парке также будет площадка для выгула собак со специальным оборудованием для животных, сухой фонтан, зона со стационарными скворечниками.

В прошлом году «Реальное время» выясняло, что 125 миллионов направили на строительство первой очереди парка в микрорайоне «Салават купере».



Татьяна Леухина