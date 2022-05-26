Казань оказалась среди городов, где с конца марта больше всего снизились цены на вторичное жилье

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани средняя цена предложения на рынке вторичной недвижимости с конца марта снизилась на 4,2%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана составила 7,03 млн рублей, одного квадратного метра — 139,6 тысячи рублей. Помимо Казани, больше всего подешевело вторичное жилье в Сочи (-11,8%), Краснодаре (-8,6%), Тюмени (-8,6%), Санкт-Петербурге (-6,4%), Московской области (-5,5%), Ростове-на-Дону (-5,2%), Нижнем Новгороде (-4,3%), Самаре (-4,1%) и Владивостоке (-3,8%). В целом по стране цена на него снизилась на 1,1%.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, многие владельцы многокомнатных квартир и элитной недвижимости сняли свои объекты с продажи. Произошло это, потому что из-за отсутствия доступной ипотеки их сложно продать без больших скидок. Покупатели находятся лишь на относительно дешевые объекты, которые можно приобрести, не оформляя кредит.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, за первый квартал 2022 года в Казани вторичное жилье поднялось в цене на 12%. Средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах по итогам квартала составила 123 137 рублей.

Дарья Акимова