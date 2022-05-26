По итогам 2022 года добыча нефти в России может сократиться до 480-500 млн тонн

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в стране по итогам 2022 года добыча нефти может снизиться до 480-500 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

В 2021 году она составила 524 млн тонн. По словам вице-премьера, ожидается постепенное восстановление добычи нефти после того, как в апреле она снизилась до чуть больше 1 млн баррелей в сутки. Новак также отметил, что все может поменяться в зависимости от ситуации.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году добыча нефти сократится в базовом сценарии на 9,3% — до 475,3 млн тонн, в консервативном — на 17,2%, до 433,8 млн тонн. Однако, по ожиданиям Новака, этот показатель составит от 4,6 до 8,4%.

Фото: kremlin.ru

В первой половине мая Новак сообщал, что ситуация в нефтяной сфере в стране стабильная. Добыча нефти уже увеличилась по сравнению с апрелем. По словам вице-премьера, появились новые покупатели. Россия нарастила объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Дарья Акимова