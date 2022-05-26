В Казани программу развития культуры в городе продлили до 2024 года

На муниципальную программу «Развитие культуры в городе Казани на 2018—2024 годы» потратят 12 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован в сборнике исполкома Казани.



Ее действие продлили на один год — до 2024 года. Из бюджета Казани на программу выделят 10 млрд рублей, из бюджета республики — 1 млрд рублей, из внебюджетных средств — 1,2 млрд рублей. В 2024 году на реализацию планируется направить 1,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 и 2023 годах на программу выделят 1,7 млрд рублей. Объемы финансирования могут меняться, так как носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.



На прошлой неделе в Казанской ратуше в рамках заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией прошла выставка «Золотые страницы Корана», представленная Национальным музеем Татарстана.



Татьяна Леухина