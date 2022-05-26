Источник: в Татарстане приступает к работе новый начальник ГИБДД

Фото: tat.e-nkama.ru (Гарипов в период руководства отделением ГИБДД в Нижнекамске)

Нового госавтоинспектора Татарстана сегодня представят коллективу управления ГИБДД республики. На эту должность назначен Рустем Гарипов, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Приказ о назначении Гарипова был подписан в МВД накануне.

За плечами у нового начальника — служба в Чистополе инспектором ДПС, руководство отделениями ГИБДД в Нурлате и Нижнекамске. Позже он возглавлял казанский спецбатальон ГИБДД и один из отделов центрального аппарата.

Вакансия на пост главы управления Госавтоинспекции по Татарстану открылась в начале мая, после повышения Ленара Габдурахманова. Указом президента страны он получил пост заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

