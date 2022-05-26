Объем финансирования импортозамещения с 2015 года составил 3,5 трлн рублей — это много или мало?

С 2015 года объем финансирования мероприятий по импортозамещению составил почти 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе пленарной сессии саммита «Промышленная политика в новых реалиях».

— Это серьезная цифра — считайте, это дополнительные расходы, которые мы вынуждены были тратить исходя из внешних обстоятельств, — цитирует его ТАСС.

Из этой суммы около 1,4 трлн рублей приходится на заемные средства и средства Фонда развития промышленности, 140 млрд рублей — прямое бюджетное финансирование, остальное — внебюджетные источники.

3,5 триллиона рублей на импортозамещение — это:

$62,1 миллиарда или €60,4 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 1,5 триллиона больше цифры, которую Борисов озвучивал год назад — тогда он заявлял, что Россия за последние 5 лет вложила в проекты в сфере импортозамещения около 2 триллионов рублей.

цифры, которую Борисов озвучивал год назад — тогда он заявлял, что Россия за последние 5 лет вложила в проекты в сфере импортозамещения около 2 триллионов рублей. В 3,5 раза больше критического импорта труднозаменимых товаров в Россию — он, как сообщил в мае 2021-го вице-премьер Андрей Белоусов, оценивается в триллион рублей.

критического импорта труднозаменимых товаров в Россию — он, как сообщил в мае 2021-го вице-премьер Андрей Белоусов, оценивается в триллион рублей. В два раза больше стоимости 444 проектов импортозамещения в Казахстане — 1,7 триллиона рублей (13,3 триллиона тенге).

стоимости 444 проектов импортозамещения в Казахстане — 1,7 триллиона рублей (13,3 триллиона тенге). В 4,8 раза меньше размера иска Евросоюза к России из-за программы импортозамещения в стране — ЕС требует €290 миллиардов. Всемирная торговая организация (ВТО) начала рассмотрение иска в декабре прошлого года.

размера иска Евросоюза к России из-за программы импортозамещения в стране — ЕС требует €290 миллиардов. Всемирная торговая организация (ВТО) начала рассмотрение иска в декабре прошлого года. В 4,1 раза меньше внешнеторгового оборота между Россией и странами Евросоюза по итогам 2021 года — €247,8 миллиарда.

внешнеторгового оборота между Россией и странами Евросоюза по итогам 2021 года — €247,8 миллиарда. В два раза больше товарооборота России и США за 11 месяцев 2021 года — $31 миллиард.

товарооборота России и США за 11 месяцев 2021 года — $31 миллиард. Чуть меньше расходов бюджета Москвы по итогам 2021 года — 3,445 триллиона рублей.

Дарья Пинегина