Путин заявил, что в Россию продолжат завозить товары «люксус-класса»

Жители России смогут и дальше покупать товары класса люкс ушедших из страны компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума.

— Те, кто захотят завезти какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Mercedes, и будут ездить. Уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны. Для нас не это важно, — приводит его слова «Коммерсант».

По словам российского лидера, для страны и ее развития важны инженерные и научные центры. Над этим необходимо работать как в рамках Евразийского экономического сообщества, так и в широком смысле с партнерами России, считает президент.

В марте этого года Евросоюз установил запрет на поставки в Россию ряда предметов роскоши. В их числе — дорогие автомобили, парфюмерия, алкоголь, бытовая техника и одежда.