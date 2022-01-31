В 2021 году доходы консолидированного бюджета Татарстана превысили 410 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей. Прогнозный план на прошлый год составил 409,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Министерства финансов РТ.

Большую часть поступлений, 336 млрд рублей, составили налоговые и неналоговые доходы. Из них налог на прибыль составил 217,7 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 36,4 млрд рублей, налог на совокупный доход — 18 млрд рублей, налог на имущество — 46,4 млрд рублей.

Отмечается, что по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в бюджет поступило почти 5 млрд рублей.

В этом месяце сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов России по максимальному доходу самозанятых. Наибольшие показатели наблюдаются в Москве, Московской области и Чукотском автономном округе, а также в Санкт-Петербурге.

Диана Жиленкова