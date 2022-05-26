Путин допустил, что уход зарубежных компаний из России может быть к лучшему
Уход некоторых зарубежных компаний из РФ может быть к лучшему, их ниша будет занята. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
Глава государства считает, что в страну продолжат поступать люксовые товары.
Он подчеркнул, что импортозамещение — не панацея от всех бед.
Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении внешнего управления для ушедших из России иностранных компаний. Основаниями для этого могут стать перебои снабжения потребителей, нарушение критически значимых цепочек, сокращение рабочих мест и другие причины.
В начале мая спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что иностранные компании, которые покинули российский рынок под давлением США, могут испытывать сложности с возвращением.
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