В Зеленодольске закрывают филиал КНИТУ-КАИ и заново открывают судостроительный техникум

В Зеленодольске собираются закрыть филиал КНИТУ-КАИ и заново открыть судостроительный техникум. Об этом «Реальному времени» рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Сейчас, рассказала Фазлеева, ведется предварительная работа: собрана информация от предприятий Зеленодольского района и Татарстана по их кадровым потребностям и предложениям по организации практико-ориентированной учебы.

Лейла Фазлеева. Фото: Максим Платонов

Зеленодольский филиал КНИТУ-КАИ еще с 2020 года не ведет набор новых студентов. В образовательной организации доучивают тех, кто уже поступил.

Судостроительный техникум в Зеленодольске впервые заработал в 1941 году. Он открылся на базе эвакуированного Киевского судостроительного техникума. К 1943 году закончилось строительство производственных мощностей, а еще через год совет народных комиссаров СССР издал приказ о начале работы техникума.

В декабре 2010 года по инициативе Минобразования Татарстана Кабмин республики издал постановление о закрытии техникума. Учащихся должны были перевести в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ).

Артем Гафаров