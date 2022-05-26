Потепление до +25 градусов придет в Татарстан на следующей неделе

В Татарстан придет потепление в начале следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 27 мая, Татарстан окажется под влиянием активного атмосферного фронта. Ночью местами пройдет небольшой дождь, температуры повысятся до +3..+8 градусов. Утром, днем ожидаются кратковременные дожди, локально сильные; в отдельных районах грозы; локально возможен град, порывистый ветер до 15—20 м/с, локально до 24 м/с. Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В выходные дни дождливая погода сохранится. В отдельных районах прогнозируются грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Температурный фон постепенно начнет повышаться: ночью прогнозируется +6..+12, днем +16..+22 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 30 и 31 мая, с распространением в наш регион антициклона и ростом атмосферного давления осадки прекратятся, начнется потепление. Ночью ожидается до +7..+13, днем — +19..+25 градусов.

На этой неделе заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев в разговоре с «Реальным временем» отмечал, что нынешняя весна выдалась аномальной. В мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Отдельно Переведенцев подчеркивал, что среднесуточная температура в конце мая должна переходить к +15 градусам, однако сейчас Татарстан отстает на 7 градусов от климатической нормы.



Татьяна Леухина