Итоги дня: Кудрин прогнозирует инфляцию до 20%, Лопатин ушел из ТИСБИ, авиакомпании получат Ту-214 в 2024 году
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 апреля.
- Попытки Запада препятствовать возвращению в Россию культурных ценностей являются провокацией, считает вице-премьер страны Белоусов. Это направлено на резкие действия России в отношении зарубежных компаний, которые продолжают работать в государстве. Подавляющее их число в настоящее время планирует остаться. Подробнее о выступлении Белоусова в Совете Федерации — в материале «Реального времени».
- Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция в стране может достигнуть 17—20%. То, что отечественной экономике из-за западных санкций придется перестраиваться, он не отрицает. По его подсчетам, на это уйдет до двух лет при условии, что ограничения «сохранятся на этом уровне». Подробности — в материале «Реального времени».
- Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что отечественные авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214, которые собирают в Казани, в 2024 году. Эти авиалайнеры уже поставляются. Сейчас идет наращивание объемов производства. Помимо этого, спустя два года авиакомпании планируют обеспечивать и самолетами Ил-96.
- «Ростех» локализует двигатель для КАМАЗа и других российских производителей транспортных средств, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, мощность нового шестицилиндрового двигателя составит от 400 до 500 лошадиных сил. А к следующему году КАМАЗ планирует выпускать полностью локализованные автомобили поколения K5. Кроме того, «Ростех» начал переговоры с немецким концерном Daimler AG о его доле в КАМАЗе, которая на данный момент составляет 15%.
- При поддержке Ростуризма впервые запустят туры из Казани в Санкт-Петербург на основе чартерных рейсов. Старт программы назначен на 29 апреля, а завершится она сразу после майских праздников. Вылеты в Северную столицу запланированы на 29 апреля, 3 мая и 6 мая. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ямал». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из объединенного военного командования НАТО. Таким образом, по ее задумке, Францию больше не смогут втянуть в чужие конфликты. По мнению Ле Пен, стране необходимо вернуться к статусу в Североатлантическом альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 год.
- Алексей Лопатин покинул должность ректора Университета управления ТИСБИ. Он рассказал «Реальному времени», что оставил свой пост 12 апреля. Отставка Лопатина, по данным интернет-газеты, назревала давно. Слухи появились еще несколько месяцев назад. Причина в том, что он и его команда столкнулись с чрезмерным деятельным участием в работе учебного заведения его основателя, хотя изначальные договоренности предполагали широкую самостоятельность управленческой команды.
- По состоянию на 1 апреля внешний долг России составил $453,5 млрд. По данным Центробанка, за первый квартал текущего года он снизился на $26,5 млрд, или 5,5%. Главным фактором изменения показателя стало сокращение иностранной задолженности прочих секторов. За прошлый год внешний долг страны оценили в $478,2 млрд.
- Президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества и части российских энергоресурсов уже ударил по миллионам европейцев. В том числе он отразился и на США.
- В районе металлургического комбината в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, 151 военный получил помощь на месте, затем их доставили в городскую больницу для лечения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении нового звания «Предприятие трудовой доблести». Оно будет присваиваться тем предприятиям, у которых есть документ о вручении госнаграды СССР за обеспечение выпуска продукции в период Великой Отечественной войны. Ходатайство о присвоении звания руководители предприятий должны направлять в специальную комиссию.
- В Верховном суде Татарстана завершились судебные прения по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. В них выступила представитель прокуратуры республики Наталья Кожевникова, которая назвала доводы защиты несостоятельными и заявила, что суд первой инстанции верно оценил действия осужденного и никаких оснований для частичного оправдания и переквалификации нет. Ожидается, что 27 апреля Мусин выступит с последним словом, и в этот же день может быть оглашено решение по его делу.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении выстроить такое единство с Россией, «что у нас будут учиться» — в том числе в части преодоления санкционного влияния. При этом он отрицает планы двух страх по объединению. «Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методам», — указал он.
- Как сообщил заместитель председателя Счетной палаты Татарстана Альберт Валеев, в прошлом году в республике провели 45 проверок на 384 объектах. Наибольшее количество нарушений выявили в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, бухгалтерской отчетности и госзакупок. Общую сумму обнаруженных нарушений оценили в 3,4 миллиарда рублей. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».
- ФСБ России задержала в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, который готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры. В ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
- Руководителем исполкома Набережных Челнов избран Фарид Салахов. За него депутаты города проголосовали единогласно. На данную должность также претендовал гендиректор «Горзеленхоза» Азамат Вильданов. Салахов пробудет на посту главы исполкома автограда пять лет.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому школы обеспечат государственной символикой. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Такой элемент школьной жизни можно внедрить в каждом учебном заведении в качестве важного элемента воспитания. Это, по словам министра, способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.
- Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан и юрлиц. Согласно данным правительственного документа, под ограничительные меры попали в том числе главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и другие.
- Итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza приостанавливает всю деятельность в России «в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции». Также она обратила внимание на подорожание кофе, что объясняется «проблемами глобальной цепочки поставок» и ущербом, который нанесли природные катаклизмы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России, запрещена на территории страны.
Диана ЖиленковаОбществоПромышленностьОбразованиеВластьИнфраструктураТехнологииIT Татарстан
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