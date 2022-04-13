В 2021 году Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 3,4 миллиарда рублей — это много или мало?

После проведения контрольных мероприятий в 2021 году Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 3,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель председателя палаты Альберт Валеев на заседании Комитета Государственного совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

По его словам, всего за прошлый год в республике провели 45 проверок на 384 объектах. Большую часть нарушений обнаружили в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, бухгалтерской отчетности, государственных закупок. Валеев добавил, что в рамках контроля использования бюджетных средств провели проверку реализации семи национальных проектов.

По результатам проверок приняли меры устранения выявленных финансовых нарушений на сумму 3,1 миллиарда рублей, которая составила 90,9% от объема нарушений. К административной ответственности были привлечены два юридических и 24 должностных лица, возбуждено пять уголовных дел.



Счетная палата Татарстана выявила нарушений на 3,4 миллиарда рублей в 2021 году — это:

$ 42,6 миллиона, или €39,1 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 0,1 миллиарда рублей больше , чем в 2020-м — тогда Счетная палата выявила нарушения на 3,3 миллиарда рублей.

, чем в 2020-м — тогда Счетная палата выявила нарушения на 3,3 миллиарда рублей. На 1,1 миллиарда рублей больше , чем по итогам 2015 года — 2,3 миллиарда рублей.

, чем по итогам 2015 года — 2,3 миллиарда рублей. На 0,4 миллиарда рублей меньше , чем по итогам 2019 года — СП выявила нарушения на сумму 3,8 миллиарда рублей.

, чем по итогам 2019 года — СП выявила нарушения на сумму 3,8 миллиарда рублей. 0,22% от общего числа нарушений , выявленных Счетной палатой России по всей стране, — по словам ее главы Алексея Кудрина, в 2021 году ведомством выявлено нарушений на 1,5 триллиона рублей.

, выявленных Счетной палатой России по всей стране, — по словам ее главы Алексея Кудрина, в 2021 году ведомством выявлено нарушений на 1,5 триллиона рублей. В 5,6 раза больше , чем в Ульяновской области — Счетная палата региона за 20—21 год выявила нарушений на 606 миллионов рублей.

, чем в Ульяновской области — Счетная палата региона за 20—21 год выявила нарушений на 606 миллионов рублей. На 1,9 миллиарда больше , чем в Саратовской области за тот же 2021-й — 1,5 миллиарда рублей.

, чем в Саратовской области за тот же 2021-й — 1,5 миллиарда рублей. В 9,7 раза меньше , чем в Башкирии — Контрольно-счетная палата региона озвучила сумму в 33 миллиарда рублей.

Дарья Акимова