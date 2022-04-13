В 2021 году Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 3,4 миллиарда рублей — это много или мало?
После проведения контрольных мероприятий в 2021 году Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 3,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель председателя палаты Альберт Валеев на заседании Комитета Государственного совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
По его словам, всего за прошлый год в республике провели 45 проверок на 384 объектах. Большую часть нарушений обнаружили в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, бухгалтерской отчетности, государственных закупок. Валеев добавил, что в рамках контроля использования бюджетных средств провели проверку реализации семи национальных проектов.
По результатам проверок приняли меры устранения выявленных финансовых нарушений на сумму 3,1 миллиарда рублей, которая составила 90,9% от объема нарушений. К административной ответственности были привлечены два юридических и 24 должностных лица, возбуждено пять уголовных дел.
Счетная палата Татарстана выявила нарушений на 3,4 миллиарда рублей в 2021 году — это:
- $42,6 миллиона, или €39,1 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.
- На 0,1 миллиарда рублей больше, чем в 2020-м — тогда Счетная палата выявила нарушения на 3,3 миллиарда рублей.
- На 1,1 миллиарда рублей больше, чем по итогам 2015 года — 2,3 миллиарда рублей.
- На 0,4 миллиарда рублей меньше, чем по итогам 2019 года — СП выявила нарушения на сумму 3,8 миллиарда рублей.
- 0,22% от общего числа нарушений, выявленных Счетной палатой России по всей стране, — по словам ее главы Алексея Кудрина, в 2021 году ведомством выявлено нарушений на 1,5 триллиона рублей.
- В 5,6 раза больше, чем в Ульяновской области — Счетная палата региона за 20—21 год выявила нарушений на 606 миллионов рублей.
- На 1,9 миллиарда больше, чем в Саратовской области за тот же 2021-й — 1,5 миллиарда рублей.
- В 9,7 раза меньше, чем в Башкирии — Контрольно-счетная палата региона озвучила сумму в 33 миллиарда рублей.
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