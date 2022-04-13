«Подавляющее число иностранных компаний сейчас хотят остаться в России»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов выступил сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации. Он рассказал о замедлении недельной инфляции, «просадке» российской экономики, попытках Запада установить глобальную экономическую блокаду России и нежелании зарубежных компаний уходить из страны. Главное — в материале «Реального времени».

О поддержке экономики на 7—8 триллионов

— Один из главных на сегодня рисков — «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, — хотя она пока практически не затронула рынок труда, — констатировал сегодня Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, снижение объемов производства в промышленности и торговле составило порядка 11%, в других секторах — 9—10%.

Согласно оценкам, суммарный объем поддержки экономики, безопасный для инфляции, оценивается в 7—8 трлн рублей. Деньги пойдут на льготные кредиты предприятиям промышленности и торговли по ставке 11% (кредитный портфель составит 1,3 трлн рублей), системообразующим организациям в сельском хозяйстве под 10% (300 млрд рублей), IT-компания и т.д.

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— Так вот мы сейчас, с учетом ипотеки, с учетом кредитования системообразующих предприятий, с учетом кредитования МСП, эти лимиты почти выбрали. Это означает, что для поддержки других групп предприятий нужно какие-то другие меры принимать, в том числе снижение налоговой нагрузки и так далее, — заявил вице-премьер России.

О подработке мер по денежной компенсации скачка цен для малообеспеченных граждан

Инфляция в России со 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66%, сообщил Андрей Белоусов. После ввода санкций цены росли в среднем на 2% в неделю. В целом стоимость товаров увеличилась в среднем на 10%. Однако есть исключения — и это те товары, на которые наблюдался ажиотажный спрос.

— На сахар и так называемый борщевой набор — на 50—60%. Продовольственные товары длительного хранения (соль, мука, крупы) — на 10—20%. На непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта, — на 16% , — добавил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

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В 20-х числах марта потребительский спрос на социально значимые товары стабилизировался, началось восстановление запасов: по сахару они составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу — более 5 недель, муке и крупам — 5—6 недель, детским смесям и консервам — 10—12 недель.

Продолжая тему инфляции, Белоусов заявил, что для максимального снижения последствий скачка разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

О попытке Запада установить экономическую блокаду

Сейчас Запад пытается установить экономическую блокаду России по четырем направлениям, сообщил вице-премьер РФ: финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному.

— Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы, — заявил Белоусов (цитата по ТАСС).

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Однако, по его словам, полностью создать такую блокаду невозможно.

— Невозможно изолировать Россию — шестую по величине экономику мира — от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют, — заявил он



О желании иностранных компаний остаться в России

Белоусов назвал провокацией попытки Запада препятствовать возвращению в Россию культурных ценностей: «Конечно, наши противники — я буду их так называть, потому что они такие и есть по сути, — они нас все время провоцируют».

По словам вице-премьера, это направлено на резкие действия России в отношении зарубежных компаний, которые продолжают работать в стране.

— Подавляющее число иностранных компаний — я с руководителями многих из них здесь встречался — сейчас хотят остаться. Они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, которые занимают в основном позицию «ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события, — цитирует Белоусова ТАСС.



Накануне в Госдуму внесли законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США.