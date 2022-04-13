Великобритания ввела санкции против еще 206 физических и юридических лиц из России

Еще 206 российских физических и юридических лиц внесены в санкционный список Великобритании. Об этом свидетельствуют данные правительственного документа.

Под ограничительные меры попали главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает ТАСС.

Неделю назад Великобритания внесла в санкционный список гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. Ограничительные меры также ввели против председателя правления и гендиректора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, российского предпринимателя, совладельца и члена совета директоров СМП Банка Бориса Ротенберга и других.

В конце марта в санкционный список Великобритании попали начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и журналист ВГТРК Сергей Брилев. За несколько дней до этого страна приняла решение приостановить сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций.



Диана Жиленкова