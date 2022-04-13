Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция выйдет из командования НАТО

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из объединенного военного командования НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, Франция должна выйти из объединенного командования альянса, чтобы ее больше не могли втянуть в чужие конфликты. Ле Пен считает, что республика должна вернуться к статусу в НАТО, который у нее был с 1966 по 2009 год. Также она не требует выхода страны из Евросоюза, но собирается реформировать его изнутри.

Кроме того, кандидат в президенты добавила, что после завершения ситуации на Украине предложит НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

Фото: pixabay.com

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. В ходе его Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон стали лидерами. Согласно данным экзитпола, Макрон получил 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов. На следующий день МВД Франции подсчитало 100% голосов в рамках первого тура выборов. По этим данным, Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%.

Дарья Акимова