Российские школы обеспечат государственной символикой

В российскую программу «Развитие образования» внесли изменения: школы обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование». Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.

Фото: Максим Платонов

— Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения России.

В январе Минкультуры предложило меры по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей. В проекте указа президента страны говорилось, что идеологическое и психологическое воздействие на россиян ведет к насаждению чуждой и разрушительной для общества системы идей и ценностей.

Диана Жиленкова