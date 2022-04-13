Путин заявил, что отказ западных стран от нормального сотрудничества ударил по миллионам европейцев

Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества и части российских энергоресурсов уже ударил по миллионам европейцев. В том числе он отразился и на США, сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, страна может увеличить потребление своих нефти, газа и угля на внутреннем рынке, а также нарастить поставки в другие точки мира, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что антироссийские санкции могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. По его словам, восполнить потери этих объемов будет невозможно.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и о запрете импорта российских энергоносителей. Согласно заявлению Белого дома, такие меры приняты на фоне ситуации на Украине.

Диана Жиленкова