На 1 апреля внешний долг России снизился до $453,5 млрд

По состоянию на 1 апреля внешний долг России составил $453,5 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центробанк.

За первый квартал 2022 года он снизился на $26,5 млрд, или 5,5%. По данным регулятора, на динамику показателя главным образом повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.

Внешний долг России за 2021 год, по информации ЦБ, составил $478,2 млрд.

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В конце марта глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что страна может выполнять обязательства по внешним долгам. По его словам, деньги на это у страны есть. Вопрос лишь в проведении платежей.

Дарья Акимова