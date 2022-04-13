Алексей Кудрин: «Дальше придется перестраиваться в течение многих лет»

Экс-глава Минфина выступил в защиту политики Центробанка России и дал прогноз дальнейшего развития экономики

Политика Центробанка верная, экономика восстановится за два года, рубль будет валютой для «дружественных стран». Такой прогноз председатель Счетной палаты России, один из идеологов «бюджетных кубышек» Алексей Кудрин дал сегодня в Совете Федерации в ходе презентации отчета о работе контрольного ведомства за 2021 год. Также он озвучил прогноз по инфляции в стране, оценил шансы иностранных компаний вернуться на российский рынок. «Реальное время» собрало тезисы из выступления Кудрина перед сенаторами.

«Мы перешли к другому темпу инфляции»

По прогнозу главы Счетной палаты России, по итогам 2022 года инфляция в стране примет двузначное число. Максимальный показатель, которого он ожидает, — 20%.

— Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%, — прогнозирует Кудрин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что, по данным Росстата, в марте годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале этого же года. По подсчетам Минэкономразвития России она с 26 марта по 1 апреля достигла 16,7% против 15,66% неделей ранее.

Перестройка экономики может занять до двух лет

Затронул Кудрин в своем выступлении и влияние западных санкций на экономику страны. Как и Банк России, и Минэкономразвития, он заявил о ее перестройке. По его прогнозу, этот процесс может занять несколько лет.

— Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Если санкции сохранятся на этом уровне, то примерно два года [уйдет на перестройку], это, я бы сказал, первый этап. Дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров, — считает председатель Счетной палаты.

Фото: council.gov.ru

Что касается импортозамещения, то, по мнению Кудрина, оно не может быть 100-процентным. Он напомнил, что некоторые рынки продолжают сотрудничать с Россией и ее компаниями.

— Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать. Никто не говорит о полном замещении. Мы внутри мирового рынка, есть контракты с другими юрисдикциями по сравнению с теми, которые ранее нам поставляли. Ряд рынков еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Будем друг друга дополнять, — высказался Кудрин.



«Мы можем только высказать свое несогласие с этим»

Сдержанно Кудрин высказался об аресте золотовалютных резервов страны. И это при том, что примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Банка России оказались заморожены из-за санкций. Как уточнял министр финансов РФ Антон Силуанов, это примерно половина имевшихся у Центробанка.

— Конечно, арест таких золотовалютных резервов — это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, я думаю, и нужно делать, — считает Кудрин.

Вместе с этим он обратил внимание, что золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства. Особенно с таким сильным платежным балансом, как у России, уточнил Кудрин.



Фото: council.gov.ru

По его словам, управление золотовалютными резервами России велось в строгом соответствии с законом. Оценил Кудрин его как эффективное и ответственное, пишет ТАСС.

«Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль»

Высказался Кудрин и о дальнейшей судьбе российского рубля. По его расчетам, он будет становиться все более значимым.

— Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль — медленно, шаг за шагом, по мере того, как будет расти заинтересованность стран во взаимной торговле, — уверен Кудрин.

Фото: Максим Платонов

Он обратил внимание, что большинство государств, в том числе экономических партнеров России, заинтересованы «в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах».



Кудрин ждет возвращения иностранных компаний

После того как иностранные компании одна за другой начали приостанавливать свою деятельность в России или вовсе покидать ее, некоторые российские чиновники высказывали мнение, что обратно их принимать не стоит. Однако Кудрин в этом плане придерживается иного мнения — он надеется, что они вернутся на прежние места.

— Я слышал от председателя правительства, что да, будет возможность вернуться. Надеюсь, что не будет принято каких-то таких мер, которые затрудняли бы возвращение, — выразил он надежду перед членами Совета Федерации.