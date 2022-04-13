Новости экономики

19:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Алексей Кудрин: «Дальше придется перестраиваться в течение многих лет»

14:40, 13.04.2022 6

Экс-глава Минфина выступил в защиту политики Центробанка России и дал прогноз дальнейшего развития экономики

Алексей Кудрин: «Дальше придется перестраиваться в течение многих лет»
Фото: council.gov.ru

Политика Центробанка верная, экономика восстановится за два года, рубль будет валютой для «дружественных стран». Такой прогноз председатель Счетной палаты России, один из идеологов «бюджетных кубышек» Алексей Кудрин дал сегодня в Совете Федерации в ходе презентации отчета о работе контрольного ведомства за 2021 год. Также он озвучил прогноз по инфляции в стране, оценил шансы иностранных компаний вернуться на российский рынок. «Реальное время» собрало тезисы из выступления Кудрина перед сенаторами.

«Мы перешли к другому темпу инфляции»

По прогнозу главы Счетной палаты России, по итогам 2022 года инфляция в стране примет двузначное число. Максимальный показатель, которого он ожидает, — 20%.

— Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%, — прогнозирует Кудрин.
Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что, по данным Росстата, в марте годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале этого же года. По подсчетам Минэкономразвития России она с 26 марта по 1 апреля достигла 16,7% против 15,66% неделей ранее.

Перестройка экономики может занять до двух лет

Затронул Кудрин в своем выступлении и влияние западных санкций на экономику страны. Как и Банк России, и Минэкономразвития, он заявил о ее перестройке. По его прогнозу, этот процесс может занять несколько лет.

— Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Если санкции сохранятся на этом уровне, то примерно два года [уйдет на перестройку], это, я бы сказал, первый этап. Дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров, — считает председатель Счетной палаты.
Фото: council.gov.ru

Что касается импортозамещения, то, по мнению Кудрина, оно не может быть 100-процентным. Он напомнил, что некоторые рынки продолжают сотрудничать с Россией и ее компаниями.

— Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать. Никто не говорит о полном замещении. Мы внутри мирового рынка, есть контракты с другими юрисдикциями по сравнению с теми, которые ранее нам поставляли. Ряд рынков еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Будем друг друга дополнять, — высказался Кудрин.

«Мы можем только высказать свое несогласие с этим»

Сдержанно Кудрин высказался об аресте золотовалютных резервов страны. И это при том, что примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Банка России оказались заморожены из-за санкций. Как уточнял министр финансов РФ Антон Силуанов, это примерно половина имевшихся у Центробанка.

— Конечно, арест таких золотовалютных резервов — это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, я думаю, и нужно делать, — считает Кудрин.

Вместе с этим он обратил внимание, что золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства. Особенно с таким сильным платежным балансом, как у России, уточнил Кудрин.

Фото: council.gov.ru

По его словам, управление золотовалютными резервами России велось в строгом соответствии с законом. Оценил Кудрин его как эффективное и ответственное, пишет ТАСС.

«Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль»

Высказался Кудрин и о дальнейшей судьбе российского рубля. По его расчетам, он будет становиться все более значимым.

— Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль — медленно, шаг за шагом, по мере того, как будет расти заинтересованность стран во взаимной торговле, — уверен Кудрин.
Фото: Максим Платонов

Он обратил внимание, что большинство государств, в том числе экономических партнеров России, заинтересованы «в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах».

Кудрин ждет возвращения иностранных компаний

После того как иностранные компании одна за другой начали приостанавливать свою деятельность в России или вовсе покидать ее, некоторые российские чиновники высказывали мнение, что обратно их принимать не стоит. Однако Кудрин в этом плане придерживается иного мнения — он надеется, что они вернутся на прежние места.

— Я слышал от председателя правительства, что да, будет возможность вернуться. Надеюсь, что не будет принято каких-то таких мер, которые затрудняли бы возвращение, — выразил он надежду перед членами Совета Федерации.

Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

Новости партнеров

 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 15:20
    хм, пару дней назад говорили про полгода
    Ответить
    Анонимно 18:51
    Да да, я тоже это читала в этой же газете
    Ответить
  • Анонимно 15:21
    мы тоже ждем возвращения иностранных компаний! А они то как ждут!
    Ответить
  • Анонимно 15:40
    все с пенсионной реформы пошло на нет,пока ее не отменят и организаторов/проводчиков не уберут,хорошего ждать не надо.
    Ответить
  • Анонимно 16:02
    Однако, как они все разьедаются на госслужбе, такие брыли.
    Ответить
  • Анонимно 16:27
    Как путин будет у руля власти? то и десятка лет будет мало! Никакого сдвига не видно, за 20 с лишним лет его правления!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок

Читайте также

Новости экономики

19:28 МСК Все новости
Новости раздела