Лукашенко об объединении России и Белоруссии: «Мы с Путиным не настолько глупы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении выстроить такое единство с Россией, «что у нас будут учиться» — в том числе в части преодоления санкционного влияния.

— [Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами, — сказал он во время визита во Владивосток (цитата по ТАСС).

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли с визитом на космодром Восточный и ознакомились с ходом строительства, которое ведет ПСО «Казань». После Путин и Лукашенко провели переговоры. По мнению президента России, важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях, когда Запад развязал против них тотальную санкционную войну. Все подробности — в материале «Реального времени».