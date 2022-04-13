«Ростех» начал переговоры с концерном Daimler о его доле в КАМАЗе

«Ростех» начал переговоры с немецким концерном Daimler AG о его доле в КАМАЗе. Сейчас она составляет 15%. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

— Ведем переговоры, — приводит ТАСС его слова.

Германский производитель грузовиков Daimler Truck ранее отмечал, что из-за событий на Украине приостанавливает сотрудничество с российским КАМАЗом. Концерн Mercedes-Benz, «дочкой» которого является Daimler Truck, проверяет возможность скорейшей продажи своей 15%-ной доли в челнинской компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Крупнейшие акционеры КАМАЗа — госкорпорация «Ростех» (49,9%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler Truck (15%, входит в Daimler).

В начале апреля Великобритания внесла в санкционный список гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. После начала российской спецоперации на Украине челнинский автогигант попал в черный список Евросоюза.



Татьяна Леухина