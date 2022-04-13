«Ростех» начал переговоры с концерном Daimler о его доле в КАМАЗе
«Ростех» начал переговоры с немецким концерном Daimler AG о его доле в КАМАЗе. Сейчас она составляет 15%. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
— Ведем переговоры, — приводит ТАСС его слова.
Германский производитель грузовиков Daimler Truck ранее отмечал, что из-за событий на Украине приостанавливает сотрудничество с российским КАМАЗом. Концерн Mercedes-Benz, «дочкой» которого является Daimler Truck, проверяет возможность скорейшей продажи своей 15%-ной доли в челнинской компании.
Крупнейшие акционеры КАМАЗа — госкорпорация «Ростех» (49,9%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler Truck (15%, входит в Daimler).
В начале апреля Великобритания внесла в санкционный список гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. После начала российской спецоперации на Украине челнинский автогигант попал в черный список Евросоюза.
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