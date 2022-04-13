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Руководителем исполкома Челнов избрали Фарида Салахова

11:42, 13.04.2022
Руководителем исполкома Челнов избрали Фарида Салахова
Фото: nabchelny.ru

Депутаты Набережных Челнов избрали руководителем исполкома города Фарида Салахова. За него проголосовали единогласно.

Еще одним претендентом на должность был гендиректор «Горзеленхоза» Азамат Вильданов.

Время действия контракта руководителя исполкома составляет 5 лет. Прежний руководитель Ринат Абдуллин ушел с должности раньше своего срока, в 2020 году, а назначение нового было определено на период не менее 2 лет. Срок истек в марте.

Салахов родился в Буинске, окончил Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. С апреля по декабрь 2017 года работал главным инженером МУП «Предприятие автодорог», с 2017 по 2020 год — директором предприятия. Исполком Набережных Челнов возглавил в марте 2020 года.

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