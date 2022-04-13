Руководителем исполкома Челнов избрали Фарида Салахова

Депутаты Набережных Челнов избрали руководителем исполкома города Фарида Салахова. За него проголосовали единогласно.

Еще одним претендентом на должность был гендиректор «Горзеленхоза» Азамат Вильданов.

Время действия контракта руководителя исполкома составляет 5 лет. Прежний руководитель Ринат Абдуллин ушел с должности раньше своего срока, в 2020 году, а назначение нового было определено на период не менее 2 лет. Срок истек в марте.

Салахов родился в Буинске, окончил Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. С апреля по декабрь 2017 года работал главным инженером МУП «Предприятие автодорог», с 2017 по 2020 год — директором предприятия. Исполком Набережных Челнов возглавил в марте 2020 года.