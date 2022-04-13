27 апреля Верховный суд Татарстана предоставит Мусину последнее слово

Сегодня в Верховном суде Татарстана завершились судебные прения по делу экс-главы «Татфондбанка». Ожидается, что через две недели, 27 апреля, Роберт Мусин выступит с последним словом, и в этот же день может быть оглашено решение по его делу, передает из суда журналист «Реального времени».

Сегодня в прениях выступила представитель прокуратуры Татарстана Наталья Кожевникова. Она назвала доводы защиты несостоятельными и заявила, что суд первой инстанции верно оценил действия осужденного и никаких оснований для частичного оправдания и переквалификации нет.



В сентябре 2021-го Вахитовский райсуд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России. И взыскал с осужденного 23,3 млрд рублей в пользу его лопнувшего банка, ныне находящегося под управлением АСВ.

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В Верховном суде защита настаивала на отмене приговора в части иска, оправдании Мусина по эпизоду зачета прав требований ТФБ и «Бинбанка», еще по четырем эпизодам предлагала переквалифицировать действия Мусина на фальсификацию финансовой отчетности, причинение имущественного ущерба в отсутствие признаков хищения и неправомерные действия при банкротстве и прекратить его преследование за сроком давности. Сам банкир просил считать наказание отбытым. «Мои действия заключались в реструктуризации, фактически сокрытии уже имеющейся задолженности и не могли повлечь такой ущерб», — настаивал он.

Представители жены и дочери осужденного просили снять арест с их имущества. Те же требования выдвигают представители «Новой нефтехими» и еще ряда компаний.

Тем временем в Казани продолжают расследовать второе дело в отношении Роберта Мусина. На старте в СК сообщали об ущербе в 41,2 млрд рублей, сейчас он снизился до 26 млрд рублей, однако в промежуточном обвинении банкиру фигурирует меньшая сумма. По новому делу Мусина арестовали 10 февраля.