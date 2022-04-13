«Ростех» локализует двигатель для КАМАЗа

Фото: Тимур Рахматуллин

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что компания локализует двигатель для КАМАЗа и других российских производителей транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чемезова, мощность нового шестицилиндрового двигателя составит от 400 до 500 лошадиных сил. Глава «Гостеха» считает, что подобные вещи будут также востребованы и у производителей сельхозтехники.

Кроме того, Чемезов рассказал, что к 2023 году КАМАЗ планирует выпускать полностью локализованные автомобили поколения K5. Отмечается, что изначально они разрабатывались и создавались вместе с иностранными партнерами, но в следующем году машины будут собираться из российских компонентов.

Фото: kamaz.ru

В начале марта стало известно, что КАМАЗ до конца месяца планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Решение было принято в связи с тем, что компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Теперь КАМАЗ не может выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins из США, коробкой передачи ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии.

Дарья Акимова