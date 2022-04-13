Ректор ТИСБИ покинул должность

Фото: Максим Платонов

Ректор Университета управления ТИСБИ Алексей Лопатин покинул свою должность. Об этом он сообщил «Реальному времени».

Как уточнил Лопатин, он покинул свой пост 12 апреля. О подробностях своего ухода обещал рассказать интернет-газете позднее.

Отставка Лопатина, по данным «Реального времени», назревала давно. Слухи появились еще несколько месяцев назад. Причина в том, что он и его команда столкнулись с чрезмерным деятельным участием в работе вуза со стороны его основателя, хотя изначальные договоренности предполагали широкую самостоятельность управленческой команды.

Фото: Максим Платонов (архив)

Алексея Лопатина представили коллективу Университета управления ТИСБИ в качестве будущего ректора в начале сентября прошлого года. Подробностями вступления на новую должность он поделился в интервью «Реальному времени».

Напомним, ранее Лопатин занимал пост проректора по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ. В должности ректора ТИСБИ он сменил основательницу учебного заведения Нэллу Прусс.



Диана Жиленкова