Авиакомпании начнут получать казанские самолеты Ту-214 в 2024 году

Российские авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214 в 2024 году. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

— Эти самолеты уже поставляются, пока — небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства, — рассказал Чемезов.



Кроме того, через два года авиакомпании планируют обеспечивать и самолетами Ил-96, пишет ТАСС. Однако их планируют производить меньше, чем Ту-214, которые собирают в Казани.

— Основной акцент — на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в три раза — свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой, — уточнил Чемезов.

22 марта вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



Фото: tupolev.ru

В начале апреля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь объяснил, что эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Спустя еще пару дней, 8 апреля, стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214.



До сих пор Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») производил Ту-214 в ограниченных количествах — в лучшем случае по две-три машины в год. Как выяснило «Реальное время», сейчас на предприятии идет техническая подготовка к строительству гражданской авиатехники в больших масштабах.

Ориентировочная стоимость одного Ту-214 оценивается в свыше 10 млрд рублей в зависимости от комплектации, но окончательная цена будет просчитываться после того, как определится лизинговый оператор. На Казанском авиазаводе уже заложено в производство 20 машин Ту-214. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина