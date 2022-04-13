Ростуризм повезет казанцев на майские праздники в Санкт-Петербург чартерами «Ямала»

В майские праздники открываются субсидируемые чартерные туры из Казани в Санкт-Петербург и Москву

Фото: Максим Платонов

При поддержке Ростуризма впервые запустят туры из Казани в Санкт-Петербург на основе чартерных рейсов. Программа начнет работать 29 апреля, но завершится сразу по окончании майских праздников. Вероятно, больше ресурсов направлено на московское направление. При этом примечательно, что перевозчиком выбрана авиакомпания «Ямал», принадлежащая одноименному автономному округу.

Майские туры в Северную столицу

Чартерная туристическая программа между Казанью и Санкт-Петербургом на основе авиаперелетов впервые открывается в этом году в Татарстане. Ее будет выполнять туроператор Fun&Sun (бывший TUI Россия) при поддержке Ростуризма и Государственного комитета РТ по туризму. В прошлом году Fun&Sun уже осуществлял чартерную программу перелетов из Казани в Москву и Тюмень.

— В преддверии начала летнего туристического сезона туроператор Fun&Sun (бывший TUI Россия) впервые запускает двустороннюю чартерную программу Санкт Петербург — Казань — Санкт-Петербург. Программа реализуется при поддержке Ростуризма и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, — сообщила пресс-служба ведомства.



Фото: Максим Платонов

Стоимость тура — в 1,5—2 раза меньше, чем на основе регулярных авиаперевозок. «Экскурсионные туры в Санкт-Петербург рассчитаны на 4/5 дней и 3/4 ночи. Цена на экскурсионный тур стартует от 17 739 рублей ½ DBL c перелетом из Казани», — отмечается в сообщении.



Вылеты в Санкт-Петербург из Казани запланированы на 29 апреля, 3 мая и 6 мая. Чартерные рейсы выполняются авиакомпанией «Ямал». Гостям из Татарстана предложены экскурсионные программы в Северной столице, включающие посещение знаковых мест: обзорные экскурсии, посещение Эрмитажа, теплоходную экскурсию по рекам и каналам, «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка и многое другое.

Фото: Максим Платонов

С другой стороны, жители Санкт-Петербурга смогут познакомиться с основными достопримечательностями республики: Казанским кремлем, островом-градом Свияжском и Раифским монастырем, и совершить экскурсии в Болгар, Чистополь, Елабугу.

Снова в Москву

— Чартерная программа позволяет туристам существенно экономить на путешествиях, что особенно актуально на сегодняшний день, — отметил председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. — С чартерами изменился формат путешествий по России — туристы получают организованный трансфер, проживание, интересную программу. Ни о чем не нужно беспокоиться, обо всем заботится туроператор.

Одновременно с этим продолжится двусторонняя чартерная программа по направлению Москва — Казань — Москва. Правда, сроки ее действия больше. В майские праздники вылеты назначены уже на 29 апреля, 3 и 6 мая. Но затем они планируются дважды в неделю — по вторникам и пятницам до 10 июня включительно. Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи, кроме тура с заездом 3 мая — 4 дня/3 ночи.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что туристические чартерные программы запускаются в третий раз. Впервые они стартовали осенью 2021 года и были продолжены в январе 2022 года. По результатам двух этапов, услугами чартерной программы воспользовались 1 810 человек. Средняя загрузка на чартерных рейсах составила порядка 95%.

Ранее, оценивая их эффективность, глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отмечал высокий интерес к Казани.

— Шесть рейсов отлетало в сентябре, четыре рейса было в новогодние каникулы. Все рейсы были со стопроцентной загрузкой. <…> Эти два прошедших этапа показали, что интерес к Татарстану, интерес к Казани очень высокий. Мы надеемся, что рейсы будут летать полными, — говорил он.