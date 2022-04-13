В Татарстане учредили новое звание — «Предприятие трудовой доблести»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении нового республиканского звания «Предприятие трудовой доблести». Детали сегодня рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Указ подписан «в целях сохранения военно-исторического трудового наследия промышленных предприятий, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечили бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции, а также увековечили память о массовом трудовом героизме и самоотверженности работников, осуществляющих трудовую деятельность на указанных предприятиях».

Галимова уточнила, что звание будет присваиваться тем предприятиям, у которых есть документ о вручении госнаграды СССР за обеспечение выпуска продукции в период Великой Отечественной войны. Ходатайство о присвоении должны направлять руководители завод в специальную комиссию.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ, которым 20 российских городов были удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань.

Тогда же в Казани стартовал проект «Предприятие трудовой доблести». На зданиях десяти заводов, внесших вклад в Великую Победу, установили памятные доски с краткой информацией о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны — на оптико-механическом, электротехническом, пороховом и вертолетном заводах, заводах «Элекон», «Вакууммаш», авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев», Государственном НИИ химической промышленности, Казанском моторостроительном производственном объединении и АО «Казанский Гипронииавиапром».

