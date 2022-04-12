Итоги дня: Путин и Лукашенко на Восточном, возобновление лунной программы, продление срока водительских прав
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 апреля:
- В День космонавтики президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли с визитом на космодром Восточный и ознакомились с ходом строительства, которое ведет ПСО «Казань». Они посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Путин анонсировал возобновление лунной программы. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». По словам президента, Россия намерена последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. Вместе с Белоруссией планируется формировать инфраструктуру в космической сфере.
- После визита на космодром Восточный Путин и Лукашенко провели переговоры. По их итогам президент России поблагодарил своего коллегу за организацию встречи делегаций Москвы и Киева в Белоруссии, но отметил, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулась в тупиковую ситуацию. По мнению Путина, важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях, когда Запад развязал против них тотальную санкционную войну. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов заявил об отсутствии массового оттока ИT-специалистов и компаний — в основном сокращение кадров наблюдалось в первые дни спецоперации России на Украине. Многие из уехавших сотрудников не увольнялись, они по-прежнему работают дистанционно. Процесс возвращения ожидается по мере улучшения ситуации в стране и геополитической обстановки в мире.
- В России срок действия водительских удостоверений, которые подлежат замене, автоматически продлят на три года. Как уточнил премьер-министр страны Михаил Мишустин, это касается документов, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023-го.
- По данным Минобороны России, накануне вечером в Мариуполе окруженные на территории «Завода Ильича» остатки подразделений украинских войск предприняли попытку вырваться из города, однако ее сорвали российские военные. Как уточнили в ведомстве, Мариуполь хотели покинуть до 100 военнослужащих Украины вместе с бронетехникой, но их остановили с помощью ударов авиации и артиллерии. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении преступного сообщества, занимавшегося махинациями под видом обучения финансовой грамотности и игре на криптовалютной бирже. Сообщество организовали жители Самары и Ульяновской области. По версии правоохранителей, криминальная организация действовала в республике с февраля 2017 года по октябрь 2021-го. Потерпевшими признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превысила 53 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане 21% закупок, которые компании разместили в 2020—2021 годах, приходилось на «недружественные страны». Как рассказала замглавы Минэкономики республики Наталья Кондратова, выявлено более 12 тысяч закупаемых в этих государствах позиций. Кроме того, по итогам 2021 года объем импорта в республике составил около $5 млрд, более половины пришлось на «недружественные» государства.
- Немецкая компания OBI GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес, торговую сеть OBI, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Как сообщили «Ведомости», в будущем обладателем бизнеса станет российский инвестор, который будет развивать компанию на территории страны.
- В Центральном окружном военном суде стартовал процесс по делу о нападении на Кукморский отдел полиции Татарстана — инцидент произошел в октябре 2020 года. В деле фигурирует Марат Замалиев — отчим подростка, которого застрелили после нападения на полицейских. Как рассказал адвокат Руслан Нагиев, в деле нет ни одного доказательства причастности его подзащитного к преступлению.
- Сроки предоставления деклараций по форме 3-НДФЛ продлили до 4 мая из-за майских праздников. Как рассказал глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, правительство получило уже более 200 тысяч деклараций 3-НДФЛ. Всего в Татарстане ожидают поступления около 70 тысяч деклараций от граждан, которые обязаны декларировать доходы. В общей сложности власти ждут поступления в бюджет порядка 1,5 млрд рублей налогов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В этом году Татарстан получит от федерального центра 55,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий. Кроме республики, средства получат еще 55 регионов России. В общей сложности им направят 3,7 млрд рублей на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий.
- В Набережных Челнах у пяти депутатов горсовета, имена которых не раскрываются, обнаружили нарушения в декларациях о доходах. Один из них не указал наличие двух банковских счетов на 200 тысяч рублей, «забыл» о 18 счетах жены на 700 тысяч рублей и не обозначил наличие автомобиля. Другой депутат не указал 12 счетов, а в справке о доходах супруги не был отмечен доход от продажи имущества на 8 млн рублей. Остальные также упустили определенные суммы.
- В Татарстане выдача автокредитов в марте 2022 года обрушилась на 79,4% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. В прошлом месяце в республике выдали 625 кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Для сравнения, в феврале 2022-го татарстанцы оформили 3 033 автокредита.
- В 2022 году средняя стоимость подержанной машины в Татарстане составляет 850 тысяч рублей, а средняя зарплата — 46,3 тысячи рублей в месяц. В сравнении с 2021 годом средняя цена подержанных авто возросла на 47%, а зарплата поднялась только на 7,6%. Чтобы накопить на автомобиль с пробегом, татарстанцам понадобится три года. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».
- Татарстанское УФАС возбудило дело против сети клубов «Алекс фитнес» за нарушение закона «О рекламе». В размещенном в соцсети рекламном сообщении говорилось, что до определенного срока организация предоставляет возможность получить доступ в бассейн всего за 1 рубль. И только после заполнения заявки клиенты узнавали, что такая услуга доступна лишь при оформлении полугодового абонемента стоимостью 19 тысяч рублей.
- Самой высокооплачиваемой российской фигуристкой по итогам сезона-2021/22 стала уроженка Казани и олимпийская чемпионка Камила Валиева. Ее доход составил $111,3 тысячи. За Валиевой следует фигуристка Анна Щербакова с $102,9 тысячи. Третье место заняла Александра Трусова, которая заработала $62,1 тысячи. Речь идет только о призовых за участие в международных турнирах. Большая их часть заработана без учета Олимпиады, которая прошла в Пекине в феврале этого года.
- Фонд поддержки дольщиков Татарстана сообщил о продаже более 2 тысяч объектов недвижимости в его собственности, в том числе 641 квартиры в казанских долгостроях. Продаваться будет порядка 44 тысяч «квадратов» в жилых комплексах «МЧС», «Молодежный» и «Золотая середина», а также в доме на Достоевского, 57. Помимо жилплощади, в продаже будут парковки и кладовки.
- Первое место в III Российской архитектурной биеннале занял авторский коллектив «Katarsis Ab» из Санкт-Петербурга. Его проект возьмут за основу при реконструкции здания в центре Казани. Второе и третье места заняли московские команды «.ket + Дарья Гридина» и «SKNYPL + Владислав Капустин» соответственно. А специальный приз «ДОМ РФ» выиграл коллектив «Студия Tiarch» из КГАСУ. Всего в отборочном туре приняли участие 620 проектов, в финал прошли 30 заявок.
- В метро Нью-Йорка произошла стрельба — ранены более 10 человек. По данным CNN, нападавший применил газовую шашку. Он скрылся с места происшествия, на нем был противогаз и желтый строительный жилет. Также на станции метро обнаружили несколько несдетонировавших взрывных устройств. Полиция начала расследовать произошедшее как теракт.
- После появления в СМИ сообщений о том, что рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12, не выплачивают зарплату, в Татарстане возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Диана ЖиленковаОбществоВластьИнфраструктураБизнесТехнологииITАвтоПромышленностьПроисшествия Татарстан
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