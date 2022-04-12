«Ведомости»: сеть магазинов OBI перейдет основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу

Фото: пресс-служба ОБИ

Немецкая компания OBI GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес, торговую сеть OBI, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Об этом рассказал партнер участвующего в сделке адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

По его словам, в будущем обладателем бизнеса станет российский инвестор, который будет развивать компанию на территории страны. Возможен и постепенный отказ от товарного знака OBI.

Фото: пресс-служба ОБИ

Близкий к Любошицу источник уточнил, что акционер сети решил продать торговые точки в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, передают «Ведомости».

В начале марта стало известно о закрытии сети магазинов в России на фоне событий на Украине. Однако в конце месяца начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин объявил о планах по возобновлению работы торговых точек. Позднее это заявление было опровергнуто.

Диана Жиленкова