Первое место в III Российской архитектурной биеннале занял петербургский коллектив «Katarsis Ab»

Подведены итоги III Российской архитектурной биеннале. Первое место занял авторский коллектив «Katarsis Ab» из Санкт-Петербурга. Второе и третье места заняли московские коллективы «.ket + Дарья Гридина» и «SKNYPL + Владислав Капустин» соответственно.



Также коллектив «Студия Tiarch» из КГАСУ выиграл специальный приз «ДОМ РФ». Специального упоминания жюри удостоили Викторию Хохлову из Тюмени и петербургский коллектив «бюро TOBE Architects». А московскую команду «Statika» наградили специальным призом Минстроя России.

Фото: макет от «Katarsis Ab»

В отборочном туре приняли участие 620 проектов из 16 стран и 92 городов. Поступали заявки от русскоязычных архитекторов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока. В финал прошли 30 заявок, сообщает пресс-служба Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».

Напомним, в августе прошлого года в рамках III Российской молодежной архитектурной биеннале для реконструкции и благоустройства были избраны здание и близлежащая к нему территория по улице Московской, 52 в Казани. Участникам необходимо было превратить недостроенный торгово-административный объект площадью 17 тыс. кв. метров в современное рабочее пространство.



Диана Жиленкова