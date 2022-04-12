В Татарстане 21% закупок приходился на «недружественные» страны

В Татарстане 21% закупок, которые компании разместили в 2020—2021 годах, приходилось на «недружественные страны». Об этом заявила замглавы Минэкономики республики Наталья Кондратова на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

— Выявлено свыше 12 тысяч закупаемых в недружественных странах позиций, — приводит «Коммерсант» ее слова.

В прошлом году доля продукции агропромышленного комплекса Татарстана, которая поставлялась в «недружественные страны», составляла 16%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В республике для импортозамещения создали республиканский маркетинговый центр (РМЦ), а на его базе — каталог отечественных товаров. Там оказалось более 100 тысяч позиций, в том числе и товары татарстанских производителей.

Также на заседании комитета Госсовета РТ сообщалось, что по итогам 2021 года объем импорта в республике составил около $5 млрд, более половины пришлось на «недружественные» страны.



В начале марта правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В списке оказались: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.



Татьяна Леухина