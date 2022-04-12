«За нами не заржавеет»: белорусы заменят ПСО «Казань» на стройке Восточного?

Сегодня, в День космонавтики, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко посетили космодром Восточный — они ознакомились с ходом его строительства, которое ведет ПСО «Казань», и его инфраструктурных объектов. Затем президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара», рассказали в пресс-службе московского Кремля.

Отметим, что вместе с президентами на площадке был Равиль Зиганшин, глава ПСО «Казань», которое строит вторую очередь космодрома.

В ходе осмотра Лукашенко заявил, что Минск готов в сжатые сроки отправить своих специалистов и строителей для развития этого объекта.

«За нами не заржавеет», — приводит «БелТА» слова Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Путин в свою очередь поручил «Роскосмосу» организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.

— Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса, — цитирует его ТАСС.

Восточный — первый российский гражданский космодром, который находится в Амурской области вблизи города Циолковский, возникшего в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск. В рамках первой очереди строительства в 2012—2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2».

Фото: roscosmos.ru

Сейчас идет вторая очередь строительства, которая предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Работы ведет ПСО «Казань». В сентябре 2021-го гендиректор компании Равиль Зиганшин заявил президенту России, что строительство одного из сооружений второй очереди космодрома Восточный идет с отставанием из-за погодных условий. Но все работы завершат в срок. На сегодняшний день в отношении бизнесмена завели уголовное дело — СК предъявил ПСО «Казань» фиктивные работы на строительстве стадионов ЧМ-2018.