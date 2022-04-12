Гендиректор ОЭЗ «Иннополис»: массового оттока ИT-специалистов и компаний не наблюдается

Фото: Максим Платонов

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис» не наблюдается массового оттока ИT-специалистов и компаний. В основном кадры сократились в первые дни специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

По его словам, многие из уехавших сотрудников российских компаний не увольнялись. Они по-прежнему работают дистанционно. Согласно результатам опросов уехавших сотрудников, по мере улучшения ситуации в стране и геополитической обстановки в мире последует процесс возвращения.

Фото: realnoevremya.ru

— В целом мы продолжаем работу в штатном режиме и пополняемся новыми стартапами. Так, по итогам 14-го и 15-го экспертных советов, которые состоялись в феврале-марте, в наши технопарки зашли 20 новых компаний, — приводит слова Халимова ТАСС.

Несколько дней назад сообщалось, что в Иннополисе разрабатывают свыше 50 ИТ-решений, готовых заменить зарубежные аналоги. Как рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, среди них есть операционная система для мобильных и настольных устройств, офисный пакет, цифровая платформа для управления морскими робототехническими комплексами и др.

Напомним, правительство России приняло ряд мер по поддержке ИТ-отрасли в стране. Например, ИТ-компании освободили от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на три года.

Диана Жиленкова