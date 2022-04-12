Путин: Россия возобновит лунную программу

Президент России Владимир Путин заявил, что страна возобновит лунную программу. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». Президент добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Кроме того, он отметил, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. Президент попросил Роскосмос обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии.

Фото: roscosmos.ru

На днях стало известно, что 22 августа к Луне отправится первая за 46 лет российская автоматическая станция «Луна-25». Главной задачей миссии заявлена отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.



Дарья Акимова